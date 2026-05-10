Песков: Москва не понимает, почему Пашинян не сбалансировал антироссийские заявления Зеленского

В Москве удивлены, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не попытался уравновесить антироссийские высказывания Владимира Зеленского на саммите ЕС в Ереване. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 10 мая.

«Мы не понимаем, почему из Армении звучат антироссийские высказывания. Вот этого мы не понимаем. А почему глава правительства Армении [Никол Пашинян] не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями? Вот это пока мы не можем объяснить», — отметил представитель Владимира Путина.

В Кремле отметили, что ситуация требует «дополнительного анализа». По словам Пескова, в Москве делают выводы и из того, что Ереван предоставил площадку для антироссийских заявлений.