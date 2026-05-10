ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Чернобыльской зоне отчуждения третий день тушат природный пожар, уничтоживший около 1,2 тысячи га леса. Об этом, ссылаясь на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 10 мая.

Первые сообщения о возгорании поступили 8 мая. Распространению огня способствуют засушливая погода и порывистый ветер. К тушению привлекли 326 пожарных. В украинском ведомстве заявляют, что ситуация находится под контролем. В Роспотребнадзоре отметили, что радиационная обстановка в приграничных районах РФ не вызывает опасений.