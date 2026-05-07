Вандалы повредили мемориал советским солдатам на кладбище в латвийской Иецаве

В латвийском городе Иецава неизвестные разрушили элементы мемориала на братском захоронении советских солдат. Об этом сообщило агентство Sputnik Латвия.

Инцидент произошёл у стены, на которой размещена плита с надписью на латышском и русском языках: «Вечная слава павшим героям. 1944». Вандалы повредили часть кладки и разбросали осколки на земле. Обломки монумента оставили у стены памятника

В Телеграм-канале Sputnik Латвия уточнили: «Вандалы вырвали часть плит из стены, разбили их и демонстративно оставили обломки лежать на земле».