Лариса Долина представила фрагмент новой песни, сравнив свой путь с распятием

Лариса Долина опубликовала в своём Телеграм-канале отрывок песни «Момент истины». Об этом пишет РИА Новости в четверг, 7 мая.

В тексте артистка сравнивает свой жизненный путь с распятием и говорит о пережитых осуждениях и проклятиях. В опубликованном ролике звучат строки: «Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делав шаг вперёд».

По словам артистки, полный трек выйдет в пятницу на всех музыкальных сервисах.