В России в апреле продажи новых авто вырастут на 17% — эксперт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Продажи новых легковых авто в России в апреле 2026 года могут составить 115-120 тыс. единиц, что на 14-17% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём телеграм-канале.

«Исходя из недельных данных, в апреле можно прогнозировать объем продаж новых легковых автомобилей на уровне 115-120 тысяч единиц. Это на 14-17% больше, чем было реализовано в апреле прошлого года (102,1 тыс. шт.)», — отметил эксперт.

По его словам, суммарный рост легкового авторынка за первые четыре месяца 2026 года ожидается около 10%. Основная причина положительной динамики — низкая база 2025 года, когда ситуацию на рынке можно было называть «идеальным штормом».

В марте на российском авторынке было реализовано 104,3 тыс. легковых автомобилей, что на 31% больше, чем в марте 2025 года, сказал Целиков.

По оценке эксперта, «шторм сменился штилем», а основным негативным фактором остается низкая покупательная способность населения.