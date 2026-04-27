17:52

В Самарской области трое жителей погибли из-за падения деревьев

Число погибших от падения деревьев при ветре в Самарской области увеличилось до трех. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Федорищева.

«К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким», — сказал он.

Самарский губернатор добавил, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь и что следственные органы разберутся в обстоятельствах произошедшего. 

