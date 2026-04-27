В минобороны Польше рассказали, что используют Украину как полигон для испытаний оружия

Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, сообщает в понедельник, 27 апреля, РИА Новости.

«Украина в настоящее время является уникальным испытательным полигоном из-за прямого контакта с иностранной армией», — цитирует Томчика агентство РАР.

Замминистра также подчеркнул, что предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.

«Наши ведомства работают над новыми видами оружия. Особенно нас интересует техника дронов и антидронные системы. Лучшим местом их для тестирования является зона эффективной проверки», — подчеркнул он.