Спасти Тимми: в Германии застрявшего на отмели в Балтике кита попробуют отбуксировать в Атлантику

Немецкие экологи и ветеринары приступили к ещё одной попытке спасти горбатого кита Тимми, который уже 2 месяца находится на мелководье в Балтийском море недалеко от местечка Тиммендорфер-Штранд. Об этом пишут «Известия».

Во вторник, 28 апреля, морского гиганта попытаются отбуксировать с помощью специальной баржи, переоборудованной в «подводный аквариум», подальше в открытое море, чтобы млекопитающее могло вернуться в Атлантику.

Ветеринары оценивают состояние кита как стабильно тяжёлое, но при этом отмечают некоторые улучшения. На кожу животного постоянно наносят цинковую мазь, которая помогает избавиться от инфекции, вызванной малосолёными водами Балтийского моря.

Зоологи попробуют взять у кита кровь на анализ, а также ввести ему через эндоскоп комплекс витаминов и питательный раствор.