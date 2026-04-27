Минобр и Минобороны опровергли слухи о принудительном наборе студентов в беспилотные войска

Минобороны РФ не призывает студентов насильственно в беспилотные войска. Появившиеся слухи на межведомственном совещании прокомментировали в военном ведомстве, а также в Минобрнауки. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 27 апреля.

«В текущем году мы получили от студентов или их родителей всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

В военном ведомстве добавили, что строго исполняют все принятые обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы.

«В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. С гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также главное управление кадров, которое осуществляет персональный учёт», — рассказал заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.