Патриарх Кирилл назвал условие, при котором Россия будет непобедимой

Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещая кадетский корпус на Кубани. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл посетил домовый храм в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени И.В. Безуглого в станице Динской Краснодарского края.

«Там, где воспитывается наша молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству, — отметил он. — Если будет так, то Россия будет непобедима. Нас никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой. Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости».