В России обсуждают отказ от домашних заданий в школах из-за развития нейросетей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России обсуждается вопрос целесообразности домашних заданий. Это связано с распространением искусственного интеллекта и появлением готовых решений для всех учебных задач, заявил в интервью ТАСС в воскресенье, 26 апреля, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — отметил глава ведомства.