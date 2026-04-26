18:50

В России обсуждают отказ от домашних заданий в школах из-за развития нейросетей

  1. Россия и мир
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России обсуждается вопрос целесообразности домашних заданий. Это связано с распространением искусственного интеллекта и появлением готовых решений для всех учебных задач, заявил в интервью ТАСС в воскресенье, 26 апреля, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — отметил глава ведомства.

В Калининграде расходы родителей на репетиторов для старшеклассников достигают 6 тысяч рублей в неделю.

280
Учеба и образование