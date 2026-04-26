В Ростове-на-Дону наказали за танцы на фоне православного храма

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух местных жительниц за танцы на фоне собора Пресвятой Богородицы. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, в соцсетях распространился видеоролик с танцами на фоне храма. Участницами оказались женщина 1990 год рождения и девушка 2009 года рождения.

«Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личности участников правонарушения», — отметили в УМВД.

Задержанные признали вину и внятно объяснить мотивы своих действий не смогли.В отношении них составлены административные протоколы за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ). Виновные принесли публичные извинения.