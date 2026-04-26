В Румынии за умышленное убийство женщин ввели пожизненный срок

Президент Румынии Никушор Дан утвердил закон о борьбе с «фемицидом», который впервые вводит в законодательство страны это понятие и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом глава государства заявил в соцсетях, сообщает в воскресенье, 26 апреля, РИА Новости.

«Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм. Согласно новому закону, за фемицид — убийство женщины, совершенное на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия, — теперь грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок», — отмечается в публикации президента Румынии.

Ранее такие преступления в румынском законодательстве классифицировались как жестокое убийство, однако теперь термин получил юридическое определение как форма гендерного насилия.