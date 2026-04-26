Россиян предупредили о штрафах за выгул домашних животных на пляжах

За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трёх тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Адвокатской палаты Московской области Евгению Филиппову.

Юрист отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.

Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС — на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.

Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих. «За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей», — сказала она.