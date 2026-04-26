В России гражданство ребёнка теперь можно подтвердить онлайн

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Россияне теперь могут подтверждать наличие у ребенка гражданства по рождению через «Госуслуги». Соответствующие изменения в закон о гражданстве вступили в силу в воскресенье, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Документ был принят 27 октября 2025 года. Согласно закону, расширяется список лиц, имеющих право подать заявление на подтверждение гражданства. В их число вошли усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

Калининградцам приходится простаивать в длительных очередях, чтобы подтвердить гражданство ребёнку.

