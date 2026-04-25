Премьер Эстонии предложил ввести пошлины на российские товары

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России. Собранные средства он предлагает направить на восстановление Украины. Об этом пишет Politico.

«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы возместить ущерб», — заявил Михал.

По его словам, эта идея уже обсуждается. Эстонский премьер также подчеркнул, что одних изъятых российских активов для восстановления Украины недостаточно.