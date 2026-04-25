Юрист рассказал, чем грозит выращивание голубого лотоса, ипомеи и некоторых видов кактусов

Выращивание голубого лотоса, ипомеи трёхцветной, некоторых кактусов и грибов может обернуться для россиян реальным сроком — до восьми лет колонии. Об этом РИА Новости рассказал юрист Вячеслав Рычков.

Он пояснил: ответственность наступает за культивирование растений, в которых содержатся наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры. Перечень запрещённых культур утверждён постановлением правительства №934. Туда входят голубой лотос, ипомея трёхцветная, турбина щитковидная, психоактивные грибы, кактусы с мескалином, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный и другие.

Если растений немного, дело обойдётся штрафом от 3 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. Юридическим лицам грозит до 300 тысяч рублей штрафа. Если количество подпадает под крупный или особо крупный размер — включается уголовная статья 231 УК РФ. По словам юриста, крупным размером для большинства растений считается от 10 штук (на некоторые виды — от 2–4). Особо крупным — от 100 (а на отдельные виды — уже от 10). В этом случае можно сесть на срок до восьми лет.

Рычков развеял и популярный миф: если на участке само выросло несколько запрещённых кустов, их владелец не отвечает автоматически. По разъяснениям Верховного суда, наказывают именно за культивирование — то есть за создание специальных условий, посев, уход, повышение урожайности.