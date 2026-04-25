Всё дело в клешнях: учёные назвали род древних клопов в честь K‑pop группы Stray Kids

Исследователи из Германии дали доисторическим клопам научное название, вдохновлённое жестом и названием популярной южнокорейской группы Stray Kids. Необычную находку сделали биологи Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, сообщает издание «Вокруг света».

В куске мьянманского янтаря они обнаружили окаменелых клопов с крупными клешнями, из‑за которых насекомые напоминали миниатюрных крабов. Учёные выделили находку в новый род и назвали его Carcinonepa libererrantes. Первая часть имени отсылает к группе водных клопов, а вторая — латинизированная версия названия группы Stray Kids («Бездомные дети»). По словам исследователей, именно форма клешней подсказала выбор.

Соавтор работы Каролин Хауг отметила, что жест, напоминающий положение клешней клопа, является фирменным у участников Stray Kids. Она добавила, что сама группа — любимая у одного из авторов исследования.

По оценке учёных, древние клопы, вероятно, жили на суше и охотились на мелких насекомых. Какие звуки они могли издавать, пока остаётся неизвестным.