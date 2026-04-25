В Вашингтоне перед визитом короля Карла III вывесили австралийские флаги вместо британских

Перед государственным визитом британского монарха Карла III власти Вашингтона по ошибке разместили рядом с Белым домом австралийские флаги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя столичного департамента транспорта.

По данным чиновника, ошибка была обнаружена быстро: 15 вывешенных австралийских флагов заменили на британские. Всего в городе к приезду короля установили более 230 флагов.

Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США запланирован на 27–30 апреля, ранее подтвердил президент Дональд Трамп. Он также отметил, что намерен обсудить с монархом вопросы, касающиеся НАТО и американской операции против Ирана.

Карл III формально является главой государства в Австралии, однако эта роль носит в основном церемониальный характер.