Учёные: поздние перекусы могут нарушить пищеварение

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американские учёные провели исследование, которое показало, что поздние перекусы могут привести к проблемам с пищеварением. Согласно данным нового исследования, эта привычка ухудшает работу кишечника, особенно у людей, испытывающих стресс. Об этом пишет Gizmodo.

Для анализа были использованы данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) и информация из проекта American Gut Project, который изучает микробиоту кишечника. Учёные обнаружили, что у людей, которые потребляют четверть своей суточной нормы калорий после 21:00, пищеварение работает гораздо хуже. В этой группе также в 1,7 раза чаще возникали запоры и диарея.

Кроме того, те, кто регулярно перекусывает поздно вечером, в 2,5 раза чаще жаловались на проблемы с ЖКТ. В их кишечнике также наблюдается меньше разнообразных бактерий, что может указывать на нарушения в микробиоте.

«Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите», — заявила Харика Дадигири, ведущий автор исследования из Нью-Йоркского медицинского колледжа. — «Если мы и так испытываем стресс, неправильное время приема пищи может нанести двойной удар по здоровью кишечника».

Исследование, однако, имеет некоторые недостатки. Оно выявило только корреляцию, а не причинно-следственную связь между поздним приёмом пищи и ухудшением здоровья кишечника.