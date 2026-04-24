Учёные впервые обнаружили клетки мозга, связанные с развитием депрессии

Канадские учёные из Университета Дугласа и Университета Макгилла сделали важное открытие, определив два типа клеток мозга, которые могут быть связаны с развитием депрессии. Это первый случай, когда ученые точно выявили клетки, деятельность которых нарушена при расстройствах настроения, пишет Science Daily.

Команда исследователей использовала образцы тканей из Канадского банка мозга Дугласа-Белла, который содержит материалы, полученные от доноров с психическими расстройствами. Это редкая коллекция, которая стала важным ресурсом для изучения заболеваний и поиска новых методов лечения.

Методы геномного анализа позволили ученым исследовать РНК и ДНК тысяч отдельных клеток мозга. Они обнаружили, что у пациентов с депрессией нарушена активность генов в двух ключевых типах клеток мозга. Первый тип — нейроны, регулирующие настроение и реакции на стресс. Второй тип — иммунные клетки, которые контролируют воспаления.

У людей с депрессией активность генов в этих клетках была нарушена, что может быть маркером того, что вся система мозга работает неправильно. Это открытие может дать более глубокое понимание биологических процессов, связанных с развитием депрессии.

«Это исследование подтверждает, что депрессия — это не просто эмоциональное состояние. Она отражает реальные, измеримые изменения в мозге», — отметил доктор Густаво Турецкий, старший автор исследования.

В дальнейшем ученые планируют исследовать, могут ли методы лечения, направленные на эти клетки, стать альтернативой существующим препаратам.