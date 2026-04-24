Захарова сравнила акцию «Георгиевская ленточка» с реакцией нечисти на святую воду

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию недружественных стран на акцию «Георгиевская ленточка», сравнив символ Победы с святой водой. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 24 апреля.

По словам Захаровой, ленточка не представляет угрозы и не несёт в себе неуважительного смысла. Однако её распространение вызывает агрессивную реакцию в некоторых странах, что, по мнению дипломата, напоминает реакцию нечисти на святую воду.

«На что это похоже? Это можно сравнить, на мой взгляд, действительно, со святой водой. Ничего плохого она не делает, но как только она на нечисть попадает, она начинает, эта нечисть, шипеть и уползать», — сказала Захарова, выступая на еженедельном брифинге, который в этот раз прошёл в Ижевске.