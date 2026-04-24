Террористы планировали взорвать руководителей Роскомнадзора

Спецслужбы задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины, которые планировали взорвать руководителей Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Заложить взрывное устройство массой 1 килограмм террористы планировали 18 апреля. При задержании у злоумышленников изъяли также гранату Ф-1 и пистолеты.

«В ходе обысков у террористов изъяты СВУ (самодельные взрывные устройства) массой один килограмм, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещённой в Российской Федерации украинской террористической организации», — уточнили в ФСБ.