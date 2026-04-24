На Солнце произошла самая мощная за всю весну вспышка

На Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным с 4 февраля, сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 24 апреля.

«Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов. В то же время, центр взрыва довольно сильно смещён к краю Солнца (угол до направления на Землю составляет более 60°), а кроме того даже глазом видно, что плазма уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. В любом случае, фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака», — считают учёные.