На аукционе в Париже продадут фрагмент Эйфелевой башни

На аукционе в Париже в мае будет выставлен на продажу настоящий фрагмент Эйфелевой башни. Об этом пишет The New York Times.

Речь идёт о секции винтовой лестницы, которая связывала второй и третий этажи легендарной достопримечательности. Высота лота составляет 2,75 метра, и он включает 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание. Цены на такой исторический «сувенир» начинаются от 120 тыс. евро. Владелец лестницы пока остается неизвестным, однако интерес к лоту очень высок, и ожидания аукционистов, судя по всему, оправданы.

«Это не просто покупка, это настоящее путешествие во времени. Представьте, как вы стоите на этой лестнице в 1889 году, без ограждений, но с захватывающим панорамным видом на Париж», — говорят организаторы аукциона.

Это не первый фрагмент винтовой лестницы, выставляемый на продажу. Так, самый дорогой из таких лотов — фрагмент номер 13 — был продан за 523,8 тыс. евро.