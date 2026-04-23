Учёный: 75% старения зависят от образа жизни и окружающей среды, а не генов

Процессы старения человека на 75% зависят от внешних факторов, а не от генов. Об этом сообщил Алексей Москалёв, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского. На учёного ссылается РИА Новости в четверг, 23 апреля.

«Механизмы нашего старения развиваются многие годы под влиянием образа жизни, экологических факторов и так далее. Конечно же, есть вклад и наследственности, но он не так велик, как считалось раньше — всего 25%. То есть примерно 75% нашего долголетия определяется именно нами», — отметил эксперт.

Москалёв подчеркнул, что старение — это управляемый процесс, и его можно замедлять. Профилактические меры способны предотвратить многие хронические заболевания, влияющие на продолжительность жизни.