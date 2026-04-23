В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

Формат участия России в саммите G20, который планируется провести в США, пока не определён. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости в четверг, 23 апреля.

«Решений пока таких не принималось, но каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне… Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», — отметил Песков.

Саммит «двадцатки» запланирован на декабрь 2026 года и должен пройти в Майами.