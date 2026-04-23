Юрист объяснил, могут ли цены в магазине зависеть от способа оплаты

В российских магазинах стоимость товара не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Об этом РИА Новости рассказал юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов.

По его словам, продавец обязан устанавливать единую цену — как при оплате наличными, так и при расчёте картой или переводом. Эксперт отметил, что любые надбавки при безналичной оплате или, наоборот, скидки за наличные считаются нарушением. Такие ограничения введены, чтобы защитить покупателей от скрытых комиссий и исключить практику искусственного завышения цен.

Если покупатель столкнулся с подобной ситуацией, он может обратиться к продавцу с письменной претензией. Также допускается подача жалобы в Роспотребнадзор или обращение в суд с требованием защиты прав и компенсации морального вреда.