Отмены ЕГЭ в ближайшие 10 лет не будет — глава Рособрнадзора

В ближайшие годы ЕГЭ в России отменять не собираются, а новая модель поступления в вузы может появиться не раньше чем через десять лет. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова ТАСС приводит в четверг, 23 апреля.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, [ЕГЭ отменят] через некоторое время — так всё бурно развивается. Может, лет через десять», — заявил руководитель ведомства.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что действующая модель, несмотря на недостатки, даёт выпускникам из разных регионов равные возможности при поступлении. «Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — добавил Музаев.