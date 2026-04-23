Стало известно, из-за чего Следственный комитет взялся за «Вредные советы» Григория Остера

Проверку книг Григория Остера начали после выступления депутата Госдумы Марии Бутиной на заседании общественного совета при Следственном комитете. Об этом, ссылаясь на информацию от участников встречи, пишет «Коммерсант» в четверг, 23 апреля.

Бутина представила доклад о деструктивном контенте в детской литературе. В нём она сослалась на критические высказывания об СВО, приписываемые Остеру, и заявила, что в произведениях писателя «под видом юмора и воспитания разрушается нравственный фундамент ребёнка».

Среди примеров парламентарий привела задачку из книги «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них ещё не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?». В сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнике «Школа ужасов» депутата возмутили отдельные эпизоды — например, фрагмент, где в таблице «удушённые умножаются на удушённых».

Отдельно Бутина раскритиковала «Вредные советы», назвав книгу «легитимизацией жестокости». В качестве примера в её презентации приводилось стихотворение со строками:

«Бейте палками лягушек. Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый —

Вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом»

В конце выступления депутат предложила изъять книги Остера из свободного доступа, провести внеплановую проверку его творчества и направить результаты в Минпросвещения и Роскомнадзор. Глава СК Александр Бастрыкин эту инициативу поддержал.

Газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что проверку поручили сотрудникам центрального аппарата ведомства. В частности, им предстоит изучить «Школу ужасов» и «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда».

В издательстве АСТ заявили, что официальных запросов от Следственного комитета, прокуратуры или других структур к ним пока не поступало. Представители компании подчеркнули, что произведения Остера печатаются больше 30 лет — на них «выросло не одно поколение читателей», — а сегмент детской литературы «особенно тщательно регулируется» законом.

В издательстве также отметили, что «Вредные советы» в ироничной форме высмеивают грубость, жадность, обман и капризы, работая как «прививка от глупости». В АСТ добавили, что готовы предоставить надзорным органам всю необходимую информацию и экспертные заключения, если поступят официальные обращения.