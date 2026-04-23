Юрист предупредил о штрафах для мастеров маникюра за скверную работу «по ГОСТ»

Мастерам маникюра и педикюра, которые заявляют, что работают по ГОСТ, но нарушают его требования, могут грозить штрафы. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Диана Халитова, её слова РИА Новости приводит в четверг, 23 апреля.

«Несмотря на то, что ГОСТ — это добровольные требования, вместе с тем, он — ориентир качества оказания услуги. Если мастер маникюра или салон заявляет, что работает по ГОСТу, но нарушает его, клиент может потребовать возмещения ущерба, ссылаясь на нормы КоАП РФ и закон «О защите прав потребителей». <...> Включение в договор условий, ущемляющих права клиентов, например, отказ переделывать некачественную работу, влечёт штраф для должностных лиц до 1 тысячи рублей, а для юрлиц — до 10 тысяч рублей», — рассказала правозащитница.

За маникюр или педикюр ненадлежащего качества, в том числе с нарушением санитарных норм, юрлицу может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти до 300 тысяч.

Если услугу оказали с нарушением заявленного стандарта, клиент, по словам эксперта, имеет право потребовать бесплатно устранить недостатки, снизить цену, вернуть полную стоимость или компенсировать расходы на исправление работы у другого мастера.

«Указание мастера или салона на оказание услуги «согласно ГОСТу» повышает доверие граждан к лицу, оказывающему услуги, однако важно понимать, что при таких обстоятельствах любое отклонение от него может быть расценено судом как нарушение условий договора. При этом при причинении вреда здоровью клиента или порче ногтей суд будет использовать данный ГОСТ для оценки нарушений», — подытожила юристка.