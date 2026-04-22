Биологи из Китая и США добились прорыва в лечении врождённой глухоты

Китайские и американские биологи завершили первые массовые испытания генной терапии против врождённой глухоты. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Массачусетской офтальмологической и отоларингологической больницы, пишет ТАСС в среду, 22 апреля.

В исследовании участвовали 42 жителя Китая в возрасте от нескольких месяцев до 32 лет. Всем им ввели от одной до трёх доз терапии, после чего учёные более 2,5 лет наблюдали, как меняется слух у добровольцев.

Новый метод использует аденоассоциированные вирусы AAV9, чтобы доставить в клетки внутреннего уха исправленную копию гена OTOF. Он отвечает за белки, которые помогают передавать звук в мозг. Повреждение этого фрагмента может привести к полной глухоте с рождения.

Как показали наблюдения, уже через несколько недель после начала лечения слух заметно улучшился у 90% участников. Среди взрослых добровольцев положительный эффект зафиксировали в 66% случаев, и он сохранялся на всём протяжении исследования.

Серьёзных побочных эффектов учёные не выявили. Один из авторов работы, профессор Фуданьского университета Шу Илай, отметил, что результаты указывают не только на высокую эффективность терапии, но и на возможность её применения в обычных больницах.