Следственный комитет усмотрел «сомнительные установки» в детских книгах Григория Остера

Участники координационного совета СК России усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в книгах Григория Остера. Об этом ведомство пишет в своём телеграм-канале.

На встрече обсуждали проблему криминализации подростков и способы работы с несовершеннолетними из «группы риска». Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что в системе СК существуют кадетские корпуса и профильные классы, а тинейджеров стараются вовлекать в волонтёрские и патриотические проекты.

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения [Григория] Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки.

В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в сообщении.

На заседании также обсудили китайский опыт контроля алгоритмов, которые используют для отслеживания и ограничения опасного для детей контента. Ещё одной инициативой стало предложение активнее привлекать участников СВО к обучению и воспитанию школьников. Для них, как отметили на встрече, предлагается предусмотреть квоты на педагогическую переподготовку.