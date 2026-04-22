Сухогруз «Каффа», задержанный в марте по подозрению в «бродяжничестве», по-прежнему находится в Швеции

Сухогруз «Каффа», который шведские власти задержали в начале марта, до сих пор не может выйти в Балтийское море. Об этом, ссылаясь на посла России в Стокгольме Сергея Беляева, пишет РИА Новости в среду, 22 апреля.

«Сам сухогруз остаётся под запретом на плавание до исправления высказанных Транспортным управлением Швеции технических замечаний. <...> Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами», — заявил дипломат.