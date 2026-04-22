«Взаимное кокетство»: Владимир Соловьёв отказался извиняться после скандала из-за слов о Виктории Боне

Владимир Соловьёв прокомментировал скандал, разгоревшийся после его высказываний в адрес Виктории Бони, и дал понять, что извиняться не собирается. Об этом пишет издание Spletnik.

В очередном выпуске телеведущий заявил, что относится к Боне «спокойно», и напомнил об их прежнем совместном эфире, который назвал «взаимным кокетством». Отвечая на критику, Соловьёв сказал, что слово «шалава» не считает оскорблением или нецензурной бранью, воспринимает его как «описание характеристики» и производным от прилагательного «шаловливая». Свою позицию журналист попытался обосновать ссылкой на словарь русского языка.

Телеведущий также усомнился, что обращение к президенту Виктория Боня писала сама. По словам Соловьёва, он якобы проверил текст с помощью «иностранных нейросетей» и пришёл к выводу, что его стилистика отличается от обычных публикаций блогера.

Кроме того, журналист намекнул, что экс-участница телестройки, по его словам, ранее якобы была готова за деньги участвовать в кампании против поправок к Конституции РФ. На этом основании Соловьёв предположил, что и нынешнее обращение могло быть заказным.