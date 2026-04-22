В Центробанке призвали не верить слухам, будто с 1 мая в России изменятся условия переводов через СБП

С 1 мая условия переводов через Систему быстрых платежей для граждан и бизнеса в России останутся прежними. Так в Центробанке прокомментировали публикации о возможном изменении тарифов в ряде телеграм-каналов и СМИ, передаёт РИА Новости в среду, 22 апреля.

Все размеры тарифов остались без изменений. <...> Как и ранее, для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц — бесплатные», — заявили в Банке России.

При этом со следующего месяца действительно вступит в силу новая редакция тарифов за переводы через СБП. Как пояснил регулятор, предполагаются только уточнения: действовавшие ранее нормы сведут в один документ, в тексте закрепят термин «клиент Банка России» и добавят пояснение по НДС.