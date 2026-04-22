Удалять ролики, где школьники оскорбляют учителей, нужно быстрее — Минпросвещения

В Минпросвещения призвали оперативнее удалять из интернета ролики, где школьники оскорбляют учителей или совершают в их отношении унизительные действия. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости в среду, 22 апреля.

Имеются в виду ролики, которые школьники публикуют в соцсетях ради просмотров и отклика аудитории. «Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — заявил глава министерства Сергей Кравцов.