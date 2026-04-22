СМИ: на Западе обсуждают меры из-за России после выборов в Болгарии

В европейских странах обсуждают итоги выборов в Болгарии и возможные последствия для политики в отношении России. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

По данным издания, в ЕС усиливаются опасения, что новая политическая конфигурация в Софии может повлиять на общий курс объединения, в том числе в контексте антироссийской политики и поддержки Украины. В публикации отмечается, что в европейских СМИ поднимается вопрос о сохранении единства стран ЕС на фоне возможных разногласий.

Ранее сообщалось, что лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев выступал за пересмотр подхода Европы к ситуации вокруг России и Украины, включая акцент на дипломатии. После выборов в Евросоюзе выразили обеспокоенность тем, что позиция Болгарии может сказаться на решениях по дальнейшей поддержке Киева.