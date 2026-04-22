Юрист рассказал о наказании для водителей за наезд на голубя

Водителю, сбившему голубя, может грозить штраф в размере 600 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Юлия Павлова.

По её словам, голуби относятся к охотничьим ресурсам, а за их уничтожение предусмотрена фиксированная такса — 600 рублей. Павлова уточнила, что если речь идёт о наезде на стаю птиц, сумма штрафа может увеличиться, поскольку каждое животное учитывается отдельно.

Кроме того, подобный инцидент считается дорожно-транспортным происшествием. Водителю нельзя покидать место случившегося — в противном случае ему может грозить лишение прав или административный арест.