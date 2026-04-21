«Слова имеют цену»: Собчак попросила СК проверить высказывания Соловьёва в адрес Виктории Бони

Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Владимира Соловьёва в адрес Виктории Бони. Об этом журналистка сообщила в своём телеграм-канале во вторник, 21 апреля.

«Сегодня я обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьёва в адрес Виктории Бони. Интересно, разделяет ли глава правоохранительного ведомства моё убеждение, что слова — не просто воздух, они имеют цену. Если общественное осуждение не учит Соловьёва хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — говорится в публикации.

Собчак приложила к посту скриншот обращения. В нём говорится, что 15 и 16 апреля в эфирах «Соловьёв Live» и «России 1» телеведущий позволил себе оскорбительные и унижающие достоинство высказывания в адрес Бони, назвав её, в частности, «потрёпанной шалавой, засоряющей пространство», «потрёпанной тварью» и «агентом Зеленского». Экс-ведущая «Дома-2» просит провести процессуальную проверку, дать этим словам правовую оценку, а при наличии оснований — возбудить административное или уголовное дело.