В египетской мумии нашли папирус с каталогом кораблей из «Илиады» Гомера

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Археологи обнаружили в египетской провинции Эль-Минья папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Находку сделали в гробнице римской эпохи, а сам свиток, как выяснили исследователи из Университета Барселоны, использовали при бальзамировании мумии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения, пишет ТАСС во вторник, 21 апреля.

«Эта находка исключительна: это первый случай в истории археологии, когда был обнаружен греческий литературный текст, преднамеренно включённый в процесс бальзамирования», — заявили в университете, уточнив, что папирус находился в брюшной полости мумии и содержал знаменитый каталог кораблей.