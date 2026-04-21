В России создают вакцину от менингита, сейчас она проходит регистрацию

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России разработали вакцину от менингококковой инфекции, сейчас препарат находится на этапе регистрации. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев, его слова ТАСС приводит во вторник, 21 апреля.

«По нашим данным, в настоящее время на регистрации находится менингококковая вакцина российского производства для профилактики инфекции четырёх сферогрупп. Она разработана <...> Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток и предприятием по производству бактерий и препаратов ФМБА России. Минимальные сроки регистрации вакцин, согласно действующему законодательству, [составляют] от шести до девяти месяцев. Вот мы на этих сроках пока находимся», — уточнил представитель министерства.