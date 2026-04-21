В Минпромторге заявили, что не предлагали запрещать скидки на маркетплейсах

Минпромторг не предлагал запрещать скидки на маркетплейсах, а выступил за то, чтобы площадки согласовывали снижение цен с продавцами. Такое заявление сделал замглавы министерства Роман Чекушов, его ТАСС цитирует во вторник, 21 апреля.

«В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счёт, должны быть прямым образом согласованы с продавцами. Сама такая скидка должна компенсироваться только деньгами», — пояснил чиновник.

Как пояснил Чекушов, предложения не предполагают запрета, а лишь закрепляют за продавцом право самому решать, согласен ли он снижать цену на товар. По его словам, Минпромторг прорабатывает этот вопрос вместе с бизнесом.

Замминистра отметил, что Wildberries уже дал продавцам возможность отказываться от скидок за счёт площадки без каких-либо последствий для работы на маркетплейсе. Их позиции в поисковой выдаче и рейтинг не снижаются, санкции также не применяются.

По словам Чекушова, это требование для крупных площадок закреплено в протоколе комиссии по саморегулированию как часть стандартов добросовестных практик. В Минпромторге рассчитывают, что «конструктивный диалог [с маркетплейсами] по этому вопросу продолжится».