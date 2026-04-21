МАХ стал «Максом»: в РФ русифицировали название национальной цифровой платформы

Российскую национальную цифровую платформу МАХ переименовали в «Макс». Об этом РИА Новости пишет во вторник, 21 апреля.

Новое название уже отображается в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения. В App Store сервис пока по-прежнему обозначен латиницей. Причины изменений разработчики мессенджера пока не объяснили.

Бета-версию платформы запустили в марте 2025-го. Сервис позволяет обмениваться сообщениями, звонить, отправлять голосовые и пересылать файлы объёмом до 4 ГБ. Развитием приложения занимается «Коммуникационная платформа» — структура VK. К началу апреля в сервисе зарегистрировались 110 млн пользователей, его ежедневная аудитория превысила 80 млн человек.