В Совфеде предложили усложнить процедуру развода для семей с детьми

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода для супругов с детьми не должна быть для россиян слишком простой. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, [хотя у супругов есть] двое-трое детей, и свободны. Так не может быть, так не должно быть», — отметила сенатор.

Рассуждая о возможных вариантах, Матвиенко привела в пример тему прерывания беременности. «Женщина приходит делать аборт, а вот — неделя тишины: работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает это, то всю жизнь будет жалеть. Так же и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети», — добавила спикер Совфеда, уточнив, что её слова не стоит воспринимать как призыв к ужесточению законодательства.