Польша и Франция обсуждают ядерное сотрудничество, в Кремле увидели в этом угрозу стабильности

Варшава и Париж ведут закрытые переговоры о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом, ссылаясь на премьер-министра Польши Дональда Туска, сообщает РИА Новости.

О возможном взаимодействии в этой области Туск рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, Польша оказалась среди стран, которые заявили о готовности к более тесному военному сотрудничеству с Парижем.

«Разговор о сотрудничестве в ядерной сфере является закрытым. Польша находится в группе стран, которые выразили заинтересованность и приняли предложение Франции тесно сотрудничать в этой области», — заявил Дональд Туск.

Во время мероприятия польский премьер также обратился к Макрону с ремаркой о французском ядерном оружии: «Честно сказать, я бы не хотел, чтобы Rafale (французские истребители — ред.) с атомной бомбой прилетели в Польшу. Но я знаю, что ты не имеешь таких планов».

На сообщения о возможных совместных учениях отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сначала «необходимо разобраться в деталях — о каком именно оружии идёт речь и в каких странах» оно может быть размещено. При этом, по его словам, подобные инициативы свидетельствуют о стремлении Европы к «дальнейшей милитаризации и нуклеаризации».