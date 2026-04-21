Самый большой айсберг в мире за три месяца уменьшился до размеров Ленинградского района

Крупнейший в мире айсберг А23а с января уменьшился с 1 300 до 50 кв. км. За судьбой 40-летнего странника следят учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1 000 км, пересёк границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49° ю.ш», — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, которая считает, что ледяная гора в скором времени растает полностью.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. На тот момент площадь «осколка» составляла 4 170 кв. км., что превышало почти в 2 раза размеры Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Далее странник южных морей дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где простоял с января по май 2025. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны.