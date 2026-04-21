Пересадку почек и рук в России сделали бесплатной

Трансплантацию верхних конечностей и пересадку почек россиянам теперь будут делать в рамках ОМС. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 21 апреля, со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

По словам главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье, Россия входит в число немногочисленных стран, где пересадка органов, как взрослым, так и детям, выполняется за счёт государства, в рамках программы оказания медицинской помощи населению. В 2025 году в нашей стране выполнили почти четыре тысячи трансплантаций органов, включая 522 сердца.