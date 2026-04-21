В МИД РФ прокомментировали решение Евросоюза ужесточить правила выдачи шенгенских виз

Новые правила выдачи шенгенских виз для россиян являются дискриминацией по национальному признаку. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник, 21 апреля.

«Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку. Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека», — считает дипломат, добавляя, что жертвами двойных стандартов и лицемерия становятся простые люди.