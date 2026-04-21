Швеция подняла истребители, чтобы сопроводить российские бомбардировщики над Балтикой

Швеция подняла в небо два истребителя JAS 39 Gripen для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22м3, которые совершали плановый полёт над Балтикой в компании Су-35. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств», — отметили в военном ведомстве, добавив, что полёт, который выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, продолжался 4 часа.

По информации пресс-службы ВВС Швеции, российские самолёты находились в международном воздушном пространстве к северо-востоку от острова Готланд. Шведские пилоты оставались в непосредственной близости, поддерживая визуальный контакт с бомбардировщиками и с их эскортом. В районе датского острова Борнхольм Ту-22м3 и Су-35 развернулись и легли на обратный курс.